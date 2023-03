Il fallimento del neoliberismo: le leggi di mercato non bastano (Di mercoledì 22 marzo 2023) La pandemia prima, lo scoppio della guerra in Ucraina poi, hanno dimostrato le debolezze delle catene di approvvigionamento globale. Mostrando come la dipendenza commerciale verso un Paese possa divenire oggetto di dinamiche che toccano rapporti, interessi, cambiando le competizioni economiche e politiche al livello globale. L’Occidente sta prendendo atto che il neoliberismo puro ha fallito. L’espansionismo cinese sta mostrando come esistano ragioni politiche che arrivano prima di quelle economiche, capaci di regolare e indirizzare l’orientamento del mercato. Altrimenti il rischio politico dietro l’angolo è quello di risvegliarsi in una posizione di completa dipendenza e sudditanza, nei confronti di una Nazione, magari politicamente agli antipodi dall’acquirente/venditore. Lo sfaldamento dello Stato dunque a favore della supremazia del ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 marzo 2023) La pandemia prima, lo scoppio della guerra in Ucraina poi, hanno dimostrato le debolezze delle catene di approvvigionamento globale. Mostrando come la dipendenza commerciale verso un Paese possa divenire oggetto di dinamiche che toccano rapporti, interessi, cambiando le competizioni economiche e politiche al livello globale. L’Occidente sta prendendo atto che ilpuro ha fallito. L’espansionismo cinese sta mostrando come esistano ragioni politiche che arrivano prima di quelle economiche, capaci di regolare e indirizzare l’orientamento del. Altrimenti il rischio politico dietro l’angolo è quello di risvegliarsi in una posizione di completa dipendenza e sudditanza, nei confronti di una Nazione, magari politicamente agli antipodi dall’acquirente/venditore. Lo sfaldamento dello Stato dunque a favore della supremazia del ...

