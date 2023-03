Costo dell’acqua, Bergamo sesta città italiana più economica (Di mercoledì 22 marzo 2023) In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, in programma mercoledì 22 marzo, arrivano buone notizie per le tasche dei residenti del territorio. Bergamo risulta infatti tra le città meno care in Italia per quanto riguarda il Costo dell’acqua: la conferma arriva dai dati dell’indagine realizzata dal Centro Studi Ircaf, che indica come nel 2022 il Costo annuo per l’acqua per una famiglia bergamasca con tre componenti e un consumo di 150 mc sia stato di 236,16 euro, -37,7% rispetto alla media italiana di 379 euro. Un risultato, questo, che posiziona Bergamo al sesto posto assoluto su 111 città italiane (di cui 109 capoluoghi di provincia) in una classifica che vede salire sul podio dei territori più economici le città ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) In occasione della Giornata Mondiale, in programma mercoledì 22 marzo, arrivano buone notizie per le tasche dei residenti del territorio.risulta infatti tra lemeno care in Italia per quanto riguarda il: la conferma arriva dai dati dell’indagine realizzata dal Centro Studi Ircaf, che indica come nel 2022 ilannuo per l’acqua per una famiglia bergamasca con tre componenti e un consumo di 150 mc sia stato di 236,16 euro, -37,7% rispetto alla mediadi 379 euro. Un risultato, questo, che posizionaal sesto posto assoluto su 111italiane (di cui 109 capoluoghi di provincia) in una classifica che vede salire sul podio dei territori più economici le...

