Torino-Bologna 0-0 - Motta fallisce il sorpasso alla Juve

Le parole di Thiago Motta , tecnico del Bologna , dopo il Pareggio ottenuto dai rossoblù in rimonta contro l’Udinese Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il Pareggio del Bologna contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono soddisfatto della partita, sapevamo che sarebbe ... Continua a leggere>>

Bologna, 13 febbraio 2024 – “Spareggio per l’Europa? Sarà una bella partita da giocare”. Bologna contro Fiorentina, terzo atto. Dopo la sconfitta in campionato e lo scotto subito in Coppa Italia, i rossoblù di Motta si tuffano nel recupero della 21^ giornata: di fronte uno degli avversari clou di ... Continua a leggere>>