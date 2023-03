Yellen, Usa pronti ad agire per proteggere le banche piccole (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire per proteggere le banche più piccole con azioni drastiche come quelle recenti prese per Silicon Valley Bank e Signature Bank, per le quali sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Gli Stati Uniti sonoa intervenire perlepiùcon azioni drastiche come quelle recenti prese per Silicon Valley Bank e Signature Bank, per le quali sono stati ...

