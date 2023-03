Volta a Catalunya 2023: tappa di oggi, orari 21 marzo, percorso, favoriti, tv, streaming (Di martedì 21 marzo 2023) oggi, martedì 21 marzo, si corre la seconda tappa della Volta a Catalunya 2023. Dopo la frazione d’apertura di ieri che ha premiato Primoz Roglic sul traguardo di Sant Feliu de Guixols, è tempo oggi per la prima grande battaglia in salita di questa edizione della corsa a tappe spagnola. percorso Si parte da Matarò per arrivare dopo 165,4 km a Vallter. Il profilo altimetrico della tappa prevede un lunghissimo tratto di avvicinamento all’ultima salita che durerà sostanzialmente dal km 0 fino al km 106. Superato il semplice GPM di Alt de Can Bordoi (3,1 km al 5,2%) la strada sarà quasi del tutto pianeggiante fino ai piedi della salita di Coll de Coubet, GPM di 1a categoria coi suoi 10,3 km al 5,4%. Superata la seconda asperità, la strada ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023), martedì 21, si corre la secondadella. Dopo la frazione d’apertura di ieri che ha premiato Primoz Roglic sul traguardo di Sant Feliu de Guixols, è tempoper la prima grande battaglia in salita di questa edizione della corsa a tappe spagnola.Si parte da Matarò per arrivare dopo 165,4 km a Vallter. Il profilo altimetrico dellaprevede un lunghissimo tratto di avvicinamento all’ultima salita che durerà sostanzialmente dal km 0 fino al km 106. Superato il semplice GPM di Alt de Can Bordoi (3,1 km al 5,2%) la strada sarà quasi del tutto pianeggiante fino ai piedi della salita di Coll de Coubet, GPM di 1a categoria coi suoi 10,3 km al 5,4%. Superata la seconda asperità, la strada ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Volta Catalunya, prima tappa a #Roglic! In volata batte Evenepoel - infoitsport : Volta a Catalunya, gravi conseguenze per Cataldo dopo la caduta - infoitsport : Volta a Catalunya 2023, grave infortunio per Dario Cataldo - infoitsport : Volta a Catalunya 2023, Dario Cataldo costretto al ritiro - infoitsport : Volta a Catalunya 2023, Giulio Ciccone: 'Finale pericoloso, dispiace per Cataldo. Ho dato il massimo' -