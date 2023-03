Ultime Notizie – Prezzi carburanti | aggiustamenti al ribasso per benzina e diesel

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 marzo 2023) Tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, soprattutto per la ripresa dell’euro sul dollaro. Nessuna variazione da segnalare sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Ancora in calo ideialla pompa,. Brent in ripresa a 73 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,856 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,857, pompe bianche 1,852),a 1,800 euro/litro (-3, compagnie 1,803, pompe bianche 1,794).servito a 1,994 euro/litro (-1, compagnie ...