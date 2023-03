Tottenham, clamoroso: Antonio Conte vicino all’esonero (Di martedì 21 marzo 2023) Una clamorosa indiscrezione è arrivata da pochissimi minuti direttamente dall’Inghilterra. Il matrimonio tra Antonio Conte e il Tottenham sarebbe giunto al termine, e non sarà necessario aspettare la fine del campionato per vedere il tecnico leccese lontano da Londra. Già nel corso di questa settimana, infatti, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della separazione tra il club londinese e l’allenatore ex Juventus e Inter tra le diverse squadre. La notizia, però, specialmente da quelle parti dell’Inghilterra, poteva sembrare quasi scontata dopo quanto accaduto negli scorsi giorni e il clima che si stava respirando in queste ultime settimane. Antonio Conte è arrivato al Tottenham nel novembre del 2021. Giunto al posto di Nuno Espirito Santo, ha compiuto una vera e propria impresa, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Una clamorosa indiscrezione è arrivata da pochissimi minuti direttamente dall’Inghilterra. Il matrimonio trae ilsarebbe giunto al termine, e non sarà necessario aspettare la fine del campionato per vedere il tecnico leccese lontano da Londra. Già nel corso di questa settimana, infatti, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della separazione tra il club londinese e l’allenatore ex Juventus e Inter tra le diverse squadre. La notizia, però, specialmente da quelle parti dell’Inghilterra, poteva sembrare quasi scontata dopo quanto accaduto negli scorsi giorni e il clima che si stava respirando in queste ultime settimane.è arrivato alnel novembre del 2021. Giunto al posto di Nuno Espirito Santo, ha compiuto una vera e propria impresa, ...

