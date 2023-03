Serie A, cambiano orari e date della 29ª giornata: le novità (Di martedì 21 marzo 2023) cambiano gli orari della 29esima giornata in Serie A. Lo ha reso noto la Lega Serie A, che visti gli impegni nei quarti di finale Champions League per Inter, Milan e Napoli ha modificato il calendario del turno in questione. In particolare, tutte e tre le sfide delle squadre impegnate in Champions si disputeranno venerdì L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023)gli29esimainA. Lo ha reso noto la LegaA, che visti gli impegni nei quarti di finale Champions League per Inter, Milan e Napoli ha modificato il calendario del turno in questione. In particolare, tutte e tre le sfide delle squadre impegnate in Champions si disputeranno venerdì L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

