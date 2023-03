«Non respiro più»: le ultime parole di Francesco Pio Maimone, ucciso a 18 anni per una scarpa sporcata (Di martedì 21 marzo 2023) Il suo sogno era di aprire una pizzeria tutta sua. Costruirsi un futuro senza essere costretto ad andarsene dalla sua amata Napoli. Ma è bastata una macchia su una scarpa per mandare in frantumi tutti i suoi piani. Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso sul lungomare di Napoli, è soltanto l’ultima vittima innocente di una zona – quella degli Chalet Mergellina – preso in ostaggio da bande malavitose e dalla violenza di strada. Il luogo della sparatoria è lo stesso dove lo scorso 11 marzo era stato ucciso Antonio Gaetano, 19 anni, in un regolamento di conti tra clan della zona. Una coincidenza che aveva subito fatto pensare a qualche legame tra i due episodi. Ma le indagini della squadra mobile di Napoli, diretta da Alfredo Fabbroncini, hanno dipinto uno scenario diverso: ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Il suo sogno era di aprire una pizzeria tutta sua. Costruirsi un futuro senza essere costretto ad andarsene dalla sua amata Napoli. Ma è bastata una macchia su unaper mandare in frantumi tutti i suoi piani.Pio, il 18ennesul lungomare di Napoli, è soltanto l’ultima vittima innocente di una zona – quella degli Chalet Mergellina – preso in ostaggio da bande malavitose e dalla violenza di strada. Il luogo della sparatoria è lo stesso dove lo scorso 11 marzo era statoAntonio Gaetano, 19, in un regolamento di conti tra clan della zona. Una coincidenza che aveva subito fatto pensare a qualche legame tra i due episodi. Ma le indagini della squadra mobile di Napoli, diretta da Alfredo Fabbroncini, hanno dipinto uno scenario diverso: ...

