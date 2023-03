Nazionale | Di Lorenzo | “Napoli può darci la spinta giusta contro l’Inghilterra Vialli ci manca”

(Di martedì 21 marzo 2023) Giovanni Di, che si sta per laureare prossimo capitano Campione d’Italia, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano. Il terzino in conferenza stampa ha sottolineato tutta la sua felicità a ritornare con la maglia azzurra dellaal Maradona che ospiterà il matchvalevole per la qualificazione al prossimo Europeo. Queste le parole di Di. Sull’atmosfera del Maradona e sul: “Mi auguro che ci sia la stessa partecipazione che c’è quando gioca il, conosco la passione che trasmette quella gente, so come ci possono aiutare in termini di. Sono contentissimo di essere capitano del, spero lo siano anche i miei compagni. Sono cresciuto tanto in questi anni, giocare ...

E come nel Napoli cannibale di quest'anno anche in Nazionale Di Lorenzo si è imposto fino a diventare titolare inamovibile sulla destra. Di Lorenzo vorrebbe portare un po' del Napoli in Nazionale. 'Voglio portare un po' del Napoli in questa Nazionale'. Cosa è cambiato per Di Lorenzo in questi anni: 'Sicuramente sono cresciuto tanto in questi anni, ci sono stati vari momenti che mi hanno aiutato'.

Sono cresciuto tanto in questi anni, giocare nel Napoli mi ha aiutato, mi sento migliorato in tanti aspetti – ha aggiunto Di Lorenzo -. Mancini mi ha fatto esordire in Nazionale e io gli sarò sempre grato. Le parole di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. Giovanni Di Lorenzo, capitano e simbolo del Napoli di Spalletti, è diventato ormai un veterano anche nello spogliatoio della Nazionale.