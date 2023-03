Morto Gaetano Recchi, ex presidente della Regione Marche (Di martedì 21 marzo 2023) E’ Morto all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno l’ex presidente della Regione Marche Gaetano Recchi. Aveva 88 anni. Socialista, era stato eletto consigliere regionale per la prima volta nel 1980. E’ stato assessore regionale al Lavoro, Industria e Artigianato da quell’anno fino al 1993. Vice presidente della Giunta regionale marchigiana dal 1990 al 1993, fu presidente della Regione dal 1993 al 1995, succedendo a Rodolfo Giampaoli. Lascia i figli Dino e Stefano. I funerali saranno celebrati domani 21 marzo alle 15:00 nella Chiesa della Collegiata di Offida (Ascoli Piceno). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) E’all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno l’ex. Aveva 88 anni. Socialista, era stato eletto consigliere regionale per la prima volta nel 1980. E’ stato assessore regionale al Lavoro, Industria e Artigianato da quell’anno fino al 1993. ViceGiunta regionale marchigiana dal 1990 al 1993, fudal 1993 al 1995, succedendo a Rodolfo Giampaoli. Lascia i figli Dino e Stefano. I funerali saranno celebrati domani 21 marzo alle 15:00 nella ChiesaCollegiata di Offida (Ascoli Piceno). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

