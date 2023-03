Lucy Liu sulla scelta di diventare madre tramite surrogata | «Avevo passato i 40 e mi sono buttata»

(Di martedì 21 marzo 2023) L'attrice, attualmente al cinema con il film Shazam! Furia degli dei, ha raccontato i retroscena della sua maternità: «Stavo lavorando e non sapevo se sarei stata in grado di fermarmi. Midetta “Quando arriva il bambino, capirò come fare”»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : Il ritorno di Lucy Liu al cinema e sul red carpet #VelvetMag #Velvet - badtasteit : #LucyLiu avrebbe voluto interpretare una supereroina da giovane: 'Sarebbe stato più semplice' - carminemegna : @LaSoraCamilla_ @Rrahmanerica Cinesi no ? Io ho sempre amato Lucy Liu - tveffe : ???? ???????????? ????????????! ?????????? ?????????? ?????? Arriva quest'oggi sugli schermi italiani la seconda pellicola diretta da David F.… - esseasterisco : RT @Fantascienzacom: Cinema: Shazam! Furia degli dei da oggi nei cinema: Zachary Levi torna a interpretare i panni del supereroe bambino do… -

L'attrice di West Side Story, assieme a Helen Mirren e, è entrata a far parte del franchise di Shazam! in occasione del sequel del film del 2019 con protagonista Zachary Levi, ed è ...... la Shazam Family è costretta a fare i conti con la furia delle Figlie di Atlante , guidate da Hespera interpretata da Helen Mirren e seguita da Kalypso () e Anthea ( Rachel Zegler ). Si ...Anche al box office italiano il cinecomic Shazam! Furia degli Dei non fa faville. Il film interpretato da Helen Mirren,, Rachel Zegler, Adam Brody e Zachary Levi nel ruolo del protagonista apre in 414 sale con 836.000 euro e poco più di 119.000 presenze. Risultato discreto in generale, ma decisamente fiacco ...

Lucy Liu red carpet Shazam 2 look più belli Velvet Mag

L'attrice, attualmente al cinema con il film Shazam! Furia degli dei, ha raccontato i retroscena della sua maternità: «Stavo lavorando e non sapevo se sarei stata in grado di fermarmi. Mi sono detta “ ...Billy Batson (Asher Angel)/Shazam (Zachary Levi) e i suoi familiari hanno tre nuove “cattive” da affrontare con i loro poteri, tre dee chiamate le Figlie di ...