Gf Vip 7, l’inaspettata reazione di Gianluca Benincasa dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi (Di martedì 21 marzo 2023) Continua a far parecchio discutere l’eliminazione di Antonella Fiordelisi, di ieri sera, dalla Casa del Grande Fratello Vip. La Vippona ha ricevuto infatti una percentuale bassissima di gradimento. Nonostante all’inizio in molti facessero fatica a crederci, tra cui Micol e Oriana – le due prime finaliste – col tempo anche loro hanno dovuto ricredersi: la Fiordelisi è ufficialmente fuori dai giochi. La spiegazione poi, ha chiarito ogni dubbio. Milva, la mamma della schermitrice, in un momento di forte apprensione ha invitato i fan di Antonella ad eliminarla e così è stato. Una scelta che la stessa concorrente all’inizio non ha preso troppo bene. Successivamente, rassegnata all’idea di dover lasciare il gioco, ha cercato di guardare al lato positivo: l’incontro, finalmente, con il suo Edoardo ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 marzo 2023) Continua a far parecchio discuteredi, di ieri sera, dalla Casa del Grande Fratello Vip. La Vippona ha ricevuto infatti una percentuale bassissima di gradimento. Nonostante all’inizio in molti facessero fatica a crederci, tra cui Micol e Oriana – le due prime finaliste – col tempo anche loro hanno dovuto ricredersi: laè ufficialmente fuori dai giochi. La spiegazione poi, ha chiarito ogni dubbio. Milva, la mamma della schermitrice, in un momento di forte apprensione ha invitato i fan diad eliminarla e così è stato. Una scelta che la stessa concorrente all’inizio non ha preso troppo bene. Successivamente, rassegnata all’idea di dover lasciare il gioco, ha cercato di guardare al lato positivo: l’incontro, finalmente, con il suo Edoardo ...

