Di Lorenzo | “Spero di portare in Nazionale un po’ del Napoli”

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto”Delvorreiin, oltre al gioco, anche il divertimento che proviamo quando siamo in campo”. Così Giovanni Diparlando oggi a Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando le prime due gare di qualificazione ai prossimi Europei a iniziare da quella di giovedì contro l’Inghilterra proprio anello stadio ‘Maradona’. ”Per qualche risultato negativo abbiamo perso un po’ di entusiasmo e spensieratezza, cosa che invece avevamo all’Europeo 2021 – ha proseguito il capitano della squadra partenopea che sta dominando il campionato – Ora dobbiamo ritrovare tutto questo e iodiun po’ del mioin questa Italia”. Per la sfida di giovedì sono stati finora venduti 37.500 ...

