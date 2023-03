Caso Alessia Ferrante: le pesanti accuse del medico sotto processo (Di martedì 21 marzo 2023) Il Caso della morte di Alessia Ferrante ha fatto molto discutere e adesso il medico accusato di omicidio colposo si difende con pesanti illazioni. Alessia Ferrante era una giovane influencer… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 21 marzo 2023) Ildella morte diha fatto molto discutere e adesso ilaccusato di omicidio colposo si difende conillazioni.era una giovane influencer… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federic98441250 : @AndreaDianetti @alessia_1405 Lei invece schermitrice che quell’anno vince il bronzo non ci poteva stare giusto? Ba… - alessia____0000 : @DioBenedicaMe Ma che senso ha andare a votare una Giaele? A me fa ridere perché lei, come Micol alla fine, pensavo… - cupidoisdead : parli x caso di me? piacere alessia anche detta dea anche detta cupido - plushunicornss : @https_alessia noi scienze la facciamo a caso, mai capito nulla in 4 anni - Marty_Bb_ : @aaleeessia dai alessia sei seria… quest’anno tra rigori non dati e gol annullati a caso ci avranno tolto 15 punti…… -