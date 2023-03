Buon compleanno a… Jesse Joronen (Di martedì 21 marzo 2023) Oggi Jesse Joronen compie 30 anni. Sabato scorso ha difeso con successo la porta del suo Venezia ad Ascoli. Ha chiuso la giornata con un clean sheet, cosa che non capita spesso. Ed ha dato il suo contributo alla conquista di 3 punti che tornano utili per far uscire i lagunari dalla secche della bassa classifica e dal pericolo play-out. Una situazione in divenire, ancora tutta da definire, nella quale il portiere finlandese ha una parte importante. Portiere finlandese, avete letto bene. Ora, distinguiamo per un attimo i piani di lettura dal punto di vista anagrafico, visto che proprio di compleanno si sta parlando e l’età ha una sua importanza. Se siete della generazione di Jesse o anche più giovani o pyre minorenni, non vi fa nessuna impressione l’idea che in un Paese come l’Italia, patria di eroi, navigatori, santi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Oggicompie 30 anni. Sabato scorso ha difeso con successo la porta del suo Venezia ad Ascoli. Ha chiuso la giornata con un clean sheet, cosa che non capita spesso. Ed ha dato il suo contributo alla conquista di 3 punti che tornano utili per far uscire i lagunari dalla secche della bassa classifica e dal pericolo play-out. Una situazione in divenire, ancora tutta da definire, nella quale il portiere finlandese ha una parte importante. Portiere finlandese, avete letto bene. Ora, distinguiamo per un attimo i piani di lettura dal punto di vista anagrafico, visto che proprio disi sta parlando e l’età ha una sua importanza. Se siete della generazione dio anche più giovani o pyre minorenni, non vi fa nessuna impressione l’idea che in un Paese come l’Italia, patria di eroi, navigatori, santi ...

