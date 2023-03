Bosnia Erzegovina-Islanda | probabili formazioni e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024. Entrambe ci tengono ad iniziare bene il loro cammino.si giocherà giovedi 23 marzo 2023 alle ore 20.45: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sono reduci da una vittoria in Montenegro per 4-1 e da una sconfitta sul campo della Romania per 4-1 nelle ultime due partite di Nations League. L’viene da una sconfitta esterna in amichevole lo scorso gennaio con la Svezia. Assente al Mondiale in Qayltar, spera di tornare all’Europeo dopo la sua storica apparizione nel 2016. LE: Vasilj, Serbecic, Kovacevic, ...