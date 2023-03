Shazam! Furia degli Dei, il cameo di Gal Gadot è un deepfake? Il regista svela il mistero, la rabbia dei fan (Di lunedì 20 marzo 2023) La scoperta del cameo di Gal Gadot girato da una controfigura ha fatto inFuriare i fan di Shazam! Furia degli De, costringendo il regista a fare chiarezza sul presunto deepfake. Le preoccupazioni dei fan sul fatto che il cameo di Gal Gadot in Shazam! Furia degli Dei fosse un deepfake hanno spinto il regista David F. Sandberg a fare chiarezza suscitando le lamentele di alcuni utenti. La Wonder Woman di Gal Gadot appare in una scena clou del film, che non anticipiamo per evitare spoiler a chi non lo ha ancora visto, ma il modo in cui è stata girata la scena ha spinto alcuni spettatori a sospettare la presenza di qualche ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) La scoperta deldi Galgirato da una controfigura ha fatto inre i fan diDe, costringendo ila fare chiarezza sul presunto. Le preoccupazioni dei fan sul fatto che ildi GalinDei fosse unhanno spinto ilDavid F. Sandberg a fare chiarezza suscitando le lamentele di alcuni utenti. La Wonder Woman di Galappare in una scena clou del film, che non anticipiamo per evitare spoiler a chi non lo ha ancora visto, ma il modo in cui è stata girata la scena ha spinto alcuni spettatori a sospettare la presenza di qualche ...

