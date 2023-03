Napoli, viene schiacciato da tubi e impalcature: operaio 40enne muore sul lavoro (Di lunedì 20 marzo 2023) Nuovo incidente sul lavoro a Napoli, dove un operaio sulla quarantina è morto sul colpo dopo essere stato travolto da tubi e impalcature. È accaduto oggi, lunedì 20 marzo, intorno alle 11 in una ditta di ponteggi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Jan Marcin Urbanski: di origini polacche, risiedeva nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Nuovo incidente sul, dove unsulla quarantina è morto sul colpo dopo essere stato travolto da. È accaduto oggi, lunedì 20 marzo, intorno alle 11 in una ditta di ponteggi a Frattamaggiore, in provincia di. La vittima si chiamava Jan Marcin Urbanski: di origini polacche, risiedeva nel ... TAG24.

