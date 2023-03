Ma i follower l' accusano di usare il botox

(Di lunedì 20 marzo 2023) Certi dilemmi non passano mai di moda e Carla Bruni rispolvera il suo animo combattivo su Instagram con un post contro la bellezza finta sui social. Una giusta preoccupazione, guardando al benessere delle nuove generazioni. Ma anche un argomento boomerang che genera qualche critica. Star senza trucco sui social guarda le foto Carla Bruni con e senza filtro per protesta Il suo profilo Instagram è lo specchio di una vita dinamica e privilegiata, ma anche intensa e attenta ai temi della contemporaneità. A 55 anni la moglie di Sarkozy posta con altissima frequenza e non si tratta solo di canzoni unplugged ...

... una volta grandi, non si ricordassero più di lui, hanno commosso molti. 'Ti capisco', ha ... Lodi essere un privilegiato, di avere potuto operarsi in tempo solo perché è famoso, che ......l'episodio sulle proprie storie Instagram scatenando anche l'ilarità dei suoi numerosi. ... 'Auguri di che' Gf Vip, Oriana Marzoli e il gesto in diretta che indigna i fan (cheanche ...Donald Trump, per il momento, non è entrato direttamente sul terreno della polemica limitandosi a rilanciare sul suo social media Truth una serie di post di suoicheBiden di avere ...

Biden: "Depositi al sicuro. Ma servono nuove regole" ilGiornale.it

L’incriminazione penale di un ex presidente Usa da parte di un singolo Stato sarebbe un inedito. E si abbatterebbe sulla campagna elettorale 2024 ...Un fan accusa Soleil Sorge di aver usato un filtro sbagliato su una foto che l'ex concorrente del GF ha pubblicato su Instagram.