L' addio a Lorenzo | l' intervento d' urgenza | il dramma di Manila Nazzaro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorenzo_1976 : RT @emmevilla: ?????? La FSRU #GolarTundra arriva a Piombino. Da metà maggio, la capacità di rigassificazione italiana salirà da 16 a 21 Gmc/… - lorenzo_zubomon : @VaroneCatello02 @GoalItalia ok volevo esser accomodante ma evidentemente sei una scimmia scappata dallo zoo, addio… - ilfoglio_it : L'ad della Rai Fuortes si prepara all'addio e a succedergli ci sarà probabilmente Roberto Sergio. Giovedì in cda ar… -

Il numero uno azzurro guadagna due posizioni e si portaridosso ... Dopo anni ora è ufficiale l'di Rafael Nadal dalla Top Ten, ... Nonostante il momento difficileMusetti e Matteo ...Poi quando la conduttrice le ha chiesto seha provatoriconquistarla lei ha risposto: 'Sì, ma non è il momento' . Non solo la rottura conAmoruso: per l'ex Miss Italia anche ......della rottura tra i due la offre il nuovo numero di Chi che spiega che Manila Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragliAmoruso, nonostante le insistenze di lui. 'Alla base dell'...