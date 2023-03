Inter, Oaktree non solo con Suning: è anche tra chi ha sottoscritto il bond (Di lunedì 20 marzo 2023) Non solo il finanziamento a Suning, Oaktree è anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni di euro emesso dall’Inter nel gennaio 2022. Il fondo californiano, come emerge dal bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo che Calcio e Finanza ha consultato, ha infatti acquistato una parte dell’obbligazione emessa da Inter Media and L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 marzo 2023) Nonil finanziamento atra iri delda 415 milioni di euro emesso dall’nel gennaio 2022. Il fondo californiano, come emerge dal bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo che Calcio e Finanza ha consultato, ha infatti acquistato una parte dell’obbligazione emessa daMedia and L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

