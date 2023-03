Inter-Juventus, Marocchi e Marchegiani in coro: “Impossibile capire se era mani di Rabiot” (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno dei temi più dibattuti nel corso della puntata di Sky Calcio Club è stato il presunto fallo di mano di Adrien Rabiot, da cui è nato il gol vittoria di Kostic in Inter-Juventus. Secondo Luca Marchegiani è Impossibile avere la certezza dell’accaduto: “Dal video non si capisce bene perché il pallone non cambia traiettoria. Mi sembra difficile prendere una decisione certa, quando l’immagine non è chiara fa molto la reazione di chi è lì vicino“. A fargli eco è stato Giancarlo Marocchi, che ha spiegato: “Inizialmente ero certo che fosse fallo di mano, ma dopo aver rivisto le immagini sorge qualche dubbio. Se dovessi scommettere un euro faticherei a dire se c’era o meno il fallo di mano“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno dei temi più dibattuti nel corso della puntata di Sky Calcio Club è stato il presunto fallo di mano di Adrien, da cui è nato il gol vittoria di Kostic in. Secondo Lucaavere la certezza dell’accaduto: “Dal video non si capisce bene perché il pallone non cambia traiettoria. Mi sembra difficile prendere una decisione certa, quando l’immagine non è chiara fa molto la reazione di chi è lì vicino“. A fargli eco è stato Giancarlo, che ha spiegato: “Inizialmente ero certo che fosse fallo di mano, ma dopo aver rivisto le immagini sorge qualche dubbio. Se dovessi scommettere un euro faticherei a dire se c’era o meno il fallo di mano“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - Inter : Juventus in vantaggio con Kostic #ForzaInter #InterJuventus - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - marcovaldo103 : RT @RobertoSavino10: La Juventus ha avuto SEI punizioni a favore, nel secondo tempo (credo) UNA. L'Inter DICIOTTO. Nemmeno in Fuga per la v… - xyz21271663 : @ZZiliani Quando il gioco si fa duro i duri (...) cominciano a giocare. L'#AIA sa che in primavera si decidono le s… -