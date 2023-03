Fiat - Il piano per l'Algeria: sei modelli (di cui uno inedito) e 200 milioni di investimenti (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gruppo Stellantis ha delineato i cardini principali del piano per il lancio in Algeria del marchio Fiat. Lo sbarco del marchio torinese nel Paese del Nord Africa concretizza un accordo sottoscritto lo scorso novembre con l'Agenzia algerina per la promozione degli investimenti sulla base di una precedente lettera d'intenti che ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per il brand torinese e del settore automobilistico: in particolare, il piano si sostanzia nel lancio di sei modelli e nell'avvio di una fabbrica locale. Le attività. L'impianto, sito a Tafraoui, alle porte di Orano, sarà completato entro il prossimo mese di agosto e produrrà quattro modelli, a partire dalla Fiat 500 entro la fine dell'anno. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 marzo 2023) Il gruppo Stellantis ha delineato i cardini principali delper il lancio indel marchio. Lo sbarco del marchio torinese nel Paese del Nord Africa concretizza un accordo sottoscritto lo scorso novembre con l'Agenzia algerina per la promozione deglisulla base di una precedente lettera d'intenti che ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per il brand torinese e del settore automobilistico: in particolare, ilsi sostanzia nel lancio di seie nell'avvio di una fabbrica locale. Le attività. L'impianto, sito a Tafraoui, alle porte di Orano, sarà completato entro il prossimo mese di agosto e produrrà quattro, a partire dalla500 entro la fine dell'anno. ...

