Vittorio Sgarbi a Domenica in: "Le ragazze del 2000, tutte tro*e". La reazione della figlia (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Sgarbi Domenica in. Una Domenica davvero scoppiettante in casa Rai. Se Pierluigi Diaco si è infuriato con una ospite in studio a Bella Mà qualche settimana fa rea di aver esclamato in diretta "Che palle", oggi potrebbe davvero impazzire. "Non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico, chiedi ... TAG24.

