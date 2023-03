Valanga in Valle d'Aosta, due sciatori dispersi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Due sciatori individuati in buone condizioni generali e due sciatori attualmente dispersi. Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito della Valanga caduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val Veny sopra Courmayeur in Valle d'Aosta. La squadra dei soccorritori via terra ha raggiunto due scialpinisti in buone condizioni. Gli stessi escursionisti hanno riferito che altri due scialpinisti sono dispersi. Le condizioni meteo sono leggermente migliorate e, in virtù di una temporanea schiarita, i soccorritori tenteranno un avvicendamento in elicottero. Leggi su agi (Di domenica 19 marzo 2023) AGI - Dueindividuati in buone condizioni generali e dueattualmente. Lo apprende l'AGI dai soccorritori che stanno operando a seguito dellacaduta oggi pomeriggio in un canalone del Vesses in Val Veny sopra Courmayeur ind'. La squadra dei soccorritori via terra ha raggiunto due scialpinisti in buone condizioni. Gli stessi escursionisti hanno riferito che altri due scialpinisti sono. Le condizioni meteo sono leggermente migliorate e, in virtù di una temporanea schiarita, i soccorritori tenteranno un avvicendamento in elicottero.

