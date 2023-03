Torino, Juric: «C’è molto da imparare da questo Napoli» (Di domenica 19 marzo 2023) Torino, le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta contro il Napoli: «Questa partita ci servirà molto per il futuro, per vedere dove crescere» Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei granata contro il Napoli. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra ha fatto anche tante ottime cose, peccato che non è riuscita a segnare perché ha creato tanto. Il Napoli ti punisce perché va a forte. Questa partita ci servirà molto per il futuro, per vedere dove crescere, con che motore vanno. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti troppi errori. Ma tanto merito a loro. Penso che la scelta dei giocatori sia fondamentale. Spalletti ha le idee chiare. Dal vivo il Napoli ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023), le parole di Ivandopo la sconfitta contro il: «Questa partita ci serviràper il futuro, per vedere dove crescere» Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei granata contro il. Di seguito le sue parole. PARTITA – «La squadra ha fatto anche tante ottime cose, peccato che non è riuscita a segnare perché ha creato tanto. Ilti punisce perché va a forte. Questa partita ci serviràper il futuro, per vedere dove crescere, con che motore vanno. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti troppi errori. Ma tanto merito a loro. Penso che la scelta dei giocatori sia fondamentale. Spalletti ha le idee chiare. Dal vivo ilha ...

