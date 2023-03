LIVE – Trieste-Reggio Emilia 68-67 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventiduesima giornata dellaA1di. Dopo la bella vittoria contro Treviso, gli uomini di coach Legovich sono incappati in una pesante sconfitta contro Brescia, e vorranno tornare a vincere per consolidare la propria posizione a metà classifica. L’UNAHOTELS, da canto suo, dopo aver vinto contro Napoli, cercherà un nuovo successo per non perdere il treno delle squadre a 14 punti, e quindi tenere aperto il discorso salvezza. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 18 marzo sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN ...

LIVE LBA - 2Q: Pallacanestro Trieste vs Unahotels Reggio Emilia, diretta Pianetabasket.com

Dopo la battuta d'arresto di Brescia, la Pallacanestro Trieste torna all'Allianz Dome per riceve una Unahotels Reggio Emilia ben determinata a lasciare l'ultimo posto in classifica.