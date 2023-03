Ciao Maschio ospiti 18 marzo 2023: Raiz racconta il fenomeno di Mare Fuori (Di sabato 18 marzo 2023) Ciao Maschio ospiti 18 marzo 2023 Stasera in seconda serata su Rai 1 va in onda “Ciao Maschio”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Ottava puntata dell’edizione 2023 con le interviste ai protagonisti dello spettacolo che dovranno affrontare un nuovo tema specifico. In questa puntata si parlerà di trasgressione e il tema sarà preceduto da brevi interviste face to face con ognuno dei partecipanti. Nunzia accoglierà in studio un attore di una serie molto popolare, un famoso comico ed illusionista e un noto conduttore televisivo. Scopriamo chi sono gli ospiti di Ciao Maschio del 18 marzo 2023. Ciao Maschio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 18 marzo 2023)18Stasera in seconda serata su Rai 1 va in onda “”, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. Ottava puntata dell’edizionecon le interviste ai protagonisti dello spettacolo che dovranno affrontare un nuovo tema specifico. In questa puntata si parlerà di trasgressione e il tema sarà preceduto da brevi interviste face to face con ognuno dei partecipanti. Nunzia accoglierà in studio un attore di una serie molto popolare, un famoso comico ed illusionista e un noto conduttore televisivo. Scopriamo chi sono glididel 18...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : RT @GerryGaldieri1: @CIAfra73 annuncia la presenza di @albmatano, conduttore de @vitaindiretta, stasera in seconda serata su Rai1 a 'Ciao M… - LucaPoletti2 : RT @GerryGaldieri1: E a 'Ciao Maschio', con @N_DeGirolamo ascolteremo anche una DOMANDA FRIZZANTINA posta da @albmatano a @RaulCre. NON MAN… - LucaPoletti2 : RT @GerryGaldieri1: Ma con quali aggettivi si è definito @RealRaiz?? Lo scopriremo solo stasera in seconda serata su Rai1 a 'Ciao Maschio'… - LucaPoletti2 : RT @GerryGaldieri1: Ma con quali aggettivi si è definito @albmatano?? Lo scopriremo solo stasera in seconda serata su Rai1 a 'Ciao Maschio… - LucaPoletti2 : RT @GerryGaldieri1: GOOD MORNING FANS DELLA FANS DELLA NOSTRA DOTTORESSA E BUON SABATO! SPERO TUTTO BENE! Ma con quali aggettivi si è defin… -