Ponte Stretto | Salini “Disegna Italia unita e riattiva sviluppo del Sud”

(Di venerdì 17 marzo 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ilsullodi Messinaun’unificata. L’unità del Paese, la cui celebrazione ricorre proprio oggi, è stata fatta parlando tutti la stessa lingua, oggi abbiamo il dovere di dare a tutti cittadini lo stesso diritto di accesso alla mobilità.re un’alta velocità che arriva a Reggio Calabria, si interrompe e ricomincia dall’altra parte del mare sarebbe un disegno incompiuto”. Così Pietro, Ad di Webuild, intervenuto a un incontro nell’ambito del Festival euromediterraneo dell’economia.“Serve un pensiero collettivo su come collocarci come Paese nel 2050. Il– ha aggiunto – è parte di uno schema che vede riallacciato il Paese tra il Sud, che sta ancora raccogliendo le macerie di un disegno industriale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - nelloscavo : Approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto @FicarraePicone spiegavano tempo fa di cosa si sarebbe trattato. Po… - angheran70 : RT @Libero_official: Il #Cdm ha varato il #decretoPonte: 'Immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera' http… - emerge67 : Con #salvini al ministero delle infrastrutture, dormirei sonni tranquillissimi. #pontesullostretto -

Allo stesso tempo, vediamo la concomitante approvazione del discutibile e datato progetto delsullodi Messina'.Ilsullodi Messina "va fatto subito, prima possibile, per la generazione di Pil e fatturato che avvera' per la costruzione e anche per dopo la costruzione, che portera' un Pil importante ...'L'accelerazione del Governo sulla realizzazione delsulloe' molto positiva, e il decreto approvato ieri dal Cdm rappresenta un importante passo in avanti. Ilsara' un grande attrattore di investimenti e soprattutto di investimenti ...

Campata da 3 km, rischio sismico, 7 miliardi di costi: cosa c'è nel progetto del Ponte sullo Stretto di Messina Open

Salvini rispolvera il disegno bloccato nel 2012: sarebbe la struttura sospesa più lunga al mondo. Il Mef avrà il 51% della società, ma c'è un nodo concorrenza ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 17 mar - Il ponte sullo Stretto di Messina "va fatto subito, prima possibile, per la generazione di Pil e fatturato che avvera' per la costruzione e anche per ...