Szczesny salva, Vlahovic segna. Juventus vincente prima dell’Inter (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus passa gli ottavi di finale di Europa League, eliminando con un 2-0 il Friburgo. Oggi in Germania i bianconeri sono passati grazie al gol su calcio di rigore di Dusan Vlahovic e alla rete finale di Federico Chiesa. SUCCESSO – Domenica c’è l’Inter in campionato, intanto la Juventus risolve la pratica Friburgo. I bianconeri vincono per 2-0 grazie alla rete su calcio di rigore alla fine del primo tempo di Dusan Vlahovic, tornato al gol dopo mesi di digiuno. Nel finale di partita colpisce anche Federico Chiesa, entrato nella ripresa. I tedeschi cadono anche in casa, dopo la sconfitta della gara d’andata, e vengono eliminati agli ottavi di finale di Europa League. Wojciech Szczesny è stato fondamentale al minuto 23, salvando un gol già fatto di Matthias Ginter con un colpo di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Lapassa gli ottavi di finale di Europa League, eliminando con un 2-0 il Friburgo. Oggi in Germania i bianconeri sono passati grazie al gol su calcio di rigore di Dusane alla rete finale di Federico Chiesa. SUCCESSO – Domenica c’è l’Inter in campionato, intanto larisolve la pratica Friburgo. I bianconeri vincono per 2-0 grazie alla rete su calcio di rigore alla fine del primo tempo di Dusan, tornato al gol dopo mesi di digiuno. Nel finale di partita colpisce anche Federico Chiesa, entrato nella ripresa. I tedeschi cadono anche in casa, dopo la sconfitta della gara d’andata, e vengono eliminati agli ottavi di finale di Europa League. Wojciechè stato fondamentale al minuto 23,ndo un gol già fatto di Matthias Ginter con un colpo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enzono16 : RT @tuttosport: ?? #FriburgoJuve 0-1 Che occasione per i tedeschi al 58': batti e ribatti in area, Holer ci prova in spaccata, Szczesny sa… - tuttosport : ?? #FriburgoJuve 0-1 Che occasione per i tedeschi al 58': batti e ribatti in area, Holer ci prova in spaccata, Szc… - 33Calcio : #FriburgoJuventus: Ottimo primo tempo della nostra #Juventus. Rischiamo solo su un calcio d'angolo dove salva… - tuttosport : #FriburgoJuve 0-0 Occasione per i padroni di casa: Ginter svetta su corner, salva Szczesny, Gregoritsch sulla riba… -