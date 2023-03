Roma, Nomentana nel caos: i lavori di potatura mandano in tilt la viabilità (Di giovedì 16 marzo 2023) Le potature in corso sulla Nomentana stanno creando grandi disagi tra i cittadini residenti e coloro che sono costretti ad attraversare quella strada per motivi di lavoro. Nel migliore dei casi gli automobilisti si trovano incolonnati, chiusi nelle proprie auto, nella speranza di riuscire a superare il tratto critico in tempi accettabili. Ma la speranza sembra essere vana, visto che dal tunnel della tangenziale per chi va verso la Salaria e dalla Salaria per chi va in direzione opposta, si registra una colonna interminabile di auto. La rabbia dei residenti e degli operatori commerciali Le potature vanno avanti – secondo i cittadini, vanno avanti a rilento – e con esse i disagi sulla Nomentana che stanno provocando grande rabbia tra i residenti, tra i quali anche operatori commerciali che registrano un considerevole calo delle attività, essendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) Le potature in corso sullastanno creando grandi disagi tra i cittadini residenti e coloro che sono costretti ad attraversare quella strada per motivi di lavoro. Nel migliore dei casi gli automobilisti si trovano incolonnati, chiusi nelle proprie auto, nella speranza di riuscire a superare il tratto critico in tempi accettabili. Ma la speranza sembra essere vana, visto che dal tunnel della tangenziale per chi va verso la Salaria e dalla Salaria per chi va in direzione opposta, si registra una colonna interminabile di auto. La rabbia dei residenti e degli operatori commerciali Le potature vanno avanti – secondo i cittadini, vanno avanti a rilento – e con esse i disagi sullache stanno provocando grande rabbia tra i residenti, tra i quali anche operatori commerciali che registrano un considerevole calo delle attività, essendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, Nomentana nel caos: i lavori di potatura mandano in tilt la viabilità - ilmessaggeroit : Nomentana, ancora disagi per le potature degli alberi, cittadini e negozianti: «Caos da due mesi» - LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori di potatura - Via Nomentana ? divieto di transito tra Via della Batteria Nomentana e Via Asmara… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Potature Nomentana, nel tratto compreso tra via Asmara e via Tembien. Le linee bus 60, 66,… - moro_una : RT @InfoAtac: #info #atac - Per lavori di manutenzione alberi in via Nomentana (tratto via Asmara-via Tembien), modifichiamo il percorso de… -