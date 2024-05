Media - ok Hamas a liberare primi ostaggi senza fine guerra

Appena si apre lo spiraglio per un accordo sul cessate il fuoco a Gaza , Benjamin Netanyahu e il suo governo fanno in modo che fallisca. È successo già due volte negli ultimi quattro giorni. Il 30 aprile, quando Gran Bretagna e Stati Uniti avevano messo sul piatto di Hamas un’offerta che, a loro ... Continua a leggere>>

Semaforo verde sulla tregua a Gaza. Hamas avrebbe infatti approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro di Israele dalla Striscia in 124 giorni, a completamento delle tre fasi che comporrebbero l'intesa. A rivelarlo è una ... Continua a leggere>>