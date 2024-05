Fuori 14 MINUTES di DOMINIC FIKE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) È uscito il 3 maggio 2024 sulle piattaforme streaming e in digital download il nuovo EP “14” dell’artista statunitense. Andiamo ad approfondire.l’EP “14” È uscito ieri venerdì 3 maggio 2024, sulle piattaforme streaming e in digital download il nuovo EP “14” dell’artista statunitense. Il progetto, precedentemente pubblicato esclusivamente tramite YouTube, segna la prima nuova musica didal suo ultimo album “Sunburn” del 2023. Ricordiamo che “Sunburn” contiene anche il singolo “Mona Lisa” che fa parte della colonna sonora del film campione d’incassi “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Il videoclip di “14 ...