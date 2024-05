Casa occupata - l’ultimo scempio | si spostano da Napoli per cure fuori regione e al ritorno si ritrovano per strada

(Di sabato 4 maggio 2024) L’allarme abusivi non si silenzia mai, purtroppo. Dal Napoletano, denunciata dal deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, e segnalata da Il Giornale, arriva l’ultima sconcertante vicenda di unadurante un breve periodo di assenza dei legittimi inquilini, ora costretti ad appoggiarsi occasionalmente da parenti e amici ma, di fatto, «costretti a vivere per». Tutto accade durante un breve allontanamento della famiglia, legittima assegnataria di unapopolare, in trasferta da Monterusciello (frazione di Pozzuoli) in Lombardia, per motivi di salute., si allontanano per motivi di salute e altrovano laIl gruppo, infatti, aveva lasciato l’appartamento per accompagnare e assistere la madre che doveva ...

Una famiglia di Napoli si era spostata temporaneamente in Lombardia per permettere a uno dei suoi componenti di curarsi: al ritorno, la brutta sorpresa. Il caso denunciato da Francesco Emilio Borrelli Continua a leggere>>

Avevano passato un periodo lontani da casa per motivi di salute. Al loro ritorno , era come se una casa non ce l’avessero più: due donne e una ragazzina hanno forzato l’ingresso dell’alloggio popolare dove vivevano e l’avevano occupato, impedendo loro di rientrare. Così una famiglia di ... Continua a leggere>>

Si allontana da casa per delle cure e trova la casa occupata. Ora la famiglia dorme in strada - Una famiglia di Napoli si era spostata temporaneamente in Lombardia per permettere a uno dei suoi componenti di curarsi: al ritorno, la brutta sorpresa. Il caso denunciato da Francesco Emilio Borrelli ... Continua a leggere>>

Si allontanano da casa per curarsi, quando ritornano trovano l’abitazione occupata, famiglia costretta a vivere per strada - Una famiglia di Monterusciello, frazione di Pozzuoli, si trova in una situazione critica dopo il ritorno da cure mediche in Lombardia. Al loro rientro, hanno trovato la loro abitazione occupata illega ... Continua a leggere>>

Vanno via per curarsi e al ritorno trovano la casa occupata - . Brutta disavventura. per usare un eufemismo, per una famiglia di Monterusciello, una frazione del Comune di Pozzuoli. Famiglia che ora è costretta a dormire per strada e da parenti. “Hanno scassinat ... Continua a leggere>>