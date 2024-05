Tennis -Sinner salta Internazionali Roma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 15.16 Janniknon sarà nel tabellone deglididi. Il problema all'anca che ne ha provocato il ritiro dal torneo di Madrid non è stato risolto, e quindi il 22enne di San Candidol'attesissimo appuntamento del Foro Italico. "Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano" scrive il n.2 del mondo sui social. "Lavorerò per essere pronto per il Roland Garros".