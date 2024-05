Michele Santoro escluso dalla competizione elettorale nella cricoscrizione del nord ovest e isole Diciannove voci dissidenti non superano il vaglio e vengono rigettate dalla Corte d' Appello

Contro ogni pronostico possibile, la lista di Michele Santoro , così come tante altre, non ha superato il vaglio della Corte d'Appello. I motivi? I più vari. Il sistema di valutazione usato dalla Corte d'Appello è un ginepraio di regole e regolette che solo chi ha esperienza in tal senso riesce a ... Continua a leggere>>

Contro ogni pronostico possibile, la lista di Michele Santoro non ha superato il vaglio della Corte d'Appello per la circoscrizione del nord ovest, mentre altre forze politiche sono state depennate in toto. I motivi? I più vari. Il sistema di valutazione usato dalla Corte d'Appello è un ginepraio ... Continua a leggere>>

Elezioni Europee, esclusa in Sicilia la lista di michele santoro (che valuta un ricorso) - L’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Palermo ha rigettato le liste Pace Terra Dignità di michele santoro, oltre che Alternativa popolare di Stefano Bandecchi e Democrazia ... Continua a leggere>>

Elezioni europee: scenari e sfide - Liguria in Europa: facciamo il punto Le elezioni Europee sono viste un po’ come una competizione elettorale di serie B. In realtà mai come in questa tornata le decisioni ... Continua a leggere>>

La lista di michele santoro esclusa dalle elezioni europee in Sicilia e Sardegna - La lista 'Pace Terra Dignità' di michele santoro, destinata alle elezioni europee, è stata respinta nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna. La Corte d'appello di Palermo ha rifiu ... Continua a leggere>>