Sinner salta il Foro Italico | di Roma | Non ho recuperato - il problema all' anca continua

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Era nell'aria, poco dopo le 15 di sabato 4 maggio è arrivata l'ufficialità: Janniknon giocherà agli Internazionali d'Italia di tennis a, alItaliano. "Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a", annuncia il tennista azzurro numero due del mondo sulla sua pagina Instagram. Dopo il ritiro nel torneo di Madrid l'azzurro è costretto a non prendere parte neanche al torneo italiano più famoso: "Ovviamente sono molto triste di non aver, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano", ha aggiunto. "Verrò comunque a ...