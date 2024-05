Montepremi Giro d' Italia 2024 | quanto guadagna chi vince Tutti i compensi della Corsa Rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio– La gloria, l'ambizione, la passione, lo spettacolo ma anche un aspetto economico non irrilevante alla luce delle tante fatiche da superare: ilmesso in palio da Rcs, organizzatore deld', si preannuncia un ulteriore stimolo per i 176 corridori al via di Venaria Reale. Le tappe deld’: altimetrie, date e segreti del percorso Ile i singoli premi in palio La torta totale che sarà spartita dalle 22 squadre ammonta a 1,5 milioni: praticamente la stessa cifra delle ultime 4 edizioni. La fetta più corposa, ovviamente, andrà al vincitore, che incasserà 265.668 euro, composti dal totale di 115.668 euro e 150.000 euro di premio speciale. I restanti componenti del ...