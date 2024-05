A Taranto parte BusSiamo Insieme

(Di sabato 4 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoL’innovativa di sensibilizzazione in otto scuole che con un gioco promuove tra i giovani l’uso corretto e rispettoso del mezzo pubblico Inizia il percorso di “”, l’innovativa campagna di cittadinanza attiva per sensibilizzare i giovani all’uso consapevole e corretto del mezzo pubblico, un’iniziativa di Kyma Mobilità e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione dell’Amministrazione comunale di. Sono otto gli Istituti scolastici le cui classi di scuola media saranno coinvolte nell’iniziativa, ubicati nei quartieri Lama-Tramontone, Talsano, Solito-Corvisea, Tamburi e Paolo VI. Al primo incontro – alle ore 9.00 di lunedì 6 maggio presso la scuola “Salvemini” in Via Gregorio VII – interverranno l’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Avv. Désirée Petrosillo, il Presidente di ...

Tarantini Time QuotidianoA favore dei minori di Taranto e provincia da oggi c’è la rete del Progetto “BES-T Community in Best Practice” che intende attuare un innovativo progetto sperimentale di inclusione sociale che punti a favorire un nuovo rapporto con l’ambiente e coinvolga le imprese ... Continua a leggere>>

Tarantini Time QuotidianoIl trio tarantino Yaràkä annuncia i nuovi appuntamenti della tour née internazionale di presentazione dell’album “Curannera”. Saranno migliaia i chilometri da percorrere, decine i concerti in cui si esibiranno in giro per l’Europa e non solo. La tour née avrà inizio infatti ... Continua a leggere>>

Massimo Ferrarese: «Così abbiamo salvato i Giochi del Mediterraneo 2026» - Il commissario governativo: «Polemiche stupide: l’80 per cento dei fondi è destinato alla città». Ora verranno siglate le intese con i 21 Comuni: si comincia il 9 maggio con taranto ... Continua a leggere>>

A Matteo Garrone il David di Donatello per il miglior film e la migliore regia per 'Io Capitano' - Standing ovation per Vincenzo Mollica, premiato per aver raccontato per oltre quarant'anni il mondo dello spettacolo in Italia (ANSA) ... Continua a leggere>>

Play off, il Latina parte da taranto: in campo il 7 alle 20.30 - SERIE C Dopo giorni di attesa, finalmente il Latina ha conosciuto il nome del suo avversario nei play off. Tutto è rimasto com'era, ovvero i nerazzurri se la vedranno con il ... Continua a leggere>>