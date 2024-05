Beautiful - anticipazioni dal 5 all' 11 maggio 2024 | Finn e Steffy sotto ricatto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 4 maggio 2024) A, ildi Bill Spencer ai danni dianimerà la prossima settimana di programmazione della soap opera di Canale 5, come rivelano ledal 5 all'11. Intanto, l'uomo verrà incalzato da Liam e Wyatt e poi da. Tutti gli chiederanno perché si sia schierato dalla parte della dark lady e lui non sembrerà fornire risposte convincenti. Poco dopo, la figlia di Ridge andrà a trovare di nuovo Bill affinché la rassicuri dopo che lui ha fatto arrestare Sheila. La donna chiederà a Spencer di prometterle che non denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima, ma lui, ormai completamente in balia di Sheila, le proporrà un diabolico patto. Bill, in particolare, prometterà ache non ...