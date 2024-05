Iniziativa benefica del Moto Guzzi Prato

(Di sabato 4 maggio 2024) Montemurlo (), 4 maggio 20'24 - Passione e solidarietà del, il gruppo che garantisce la scorta tecnica a tante gare ciclistiche. Dopo aver organizzato la gara amatoriale a Montemurlo, la decisione di coniugare lo spirito agonistico con una nobile causa sociale. Grazie alla partecipazione attiva dei partecipanti e organizzatori, è stata raccolta la cifra di 500 euro che sarà destinata all'Associazione S. Vincenzo de’ Paoli di Montemurlo. Questo gesto di solidarietà dimostra ancora una volta quanto lo sport possa essere un veicolo importante per il bene comune. L'Associazione S. Vincenzo de’ Paoli svolge un ruolo fondamentale nella comunità, offrendo assistenza e sostegno alle persone meno abbienti garantendo loro un sostegno tangibile. Sebbene la beneficenza sia spesso silenziosa, renderla nota è ...

MANDELLO DEL LARIO (Lecco) La stagione dei giri in Moto sul sul lago di Como è cominciata. Ieri mattina Centinaia di Moto ciclisti , Guzzi sti e non, hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di avviamento dei Moto ri davanti all'ingresso della fabbrica della Moto Guzzi a Mandello del Lario.

A cinque anni dal debutto la Moto Guzzi V85 riceve un corposo aggiornamento che amplia la gamma a tre versioni – Strada, TT e TT Travel – per confermare e aumentare il successo avuto finora. I prezzi partono rispettivamente da 12.499 euro, 13.499 euro e 14.999 euro: la Strada è la "base", con

SAN BENEDETTO Sono arrivati addirittura dalla lontana Finlandia per il raduno internazionale delle Moto Guzzi che sta caratterizzando quest?ultimo weekend d?aprile tra San Benedetto e...

moto guzzi V7 III Rough (2018 - 20) usata a Milano - moto guzzi V7 III 750 ROUGH, colore Grigio, Top di gamma delle modern classic medie di casa guzzi. moto con 11600km. moto in OTTIME condizioni. Pneumatici al 90%. Manutenzioni regolari. Monta piastra

moto guzzi V85 TT Travel (2020) usata a Rozzano - MARCA E MODELLO: moto guzzi V 85 TT TRAVEL ANNO: 2020 CHILOMETRI: 4459 kms GARANZIA: 12 MESI PREZZO: 10000 € (passaggio incluso) Contattaci allo 02 9475 7261 La moto viene consegnata regolarmente

A Roma c'è una banda che ruba moto costose. Almeno dieci colpi in un mese - Almeno dieci colpi in un mese, tra marzo e aprile, ma potrebbero essere molti di più. A Roma c'è una banda che ruba moto di grossa cilindrata. Mezzi che, come raccontano le vittime, sono difficili da