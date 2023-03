MOVIOLA – Friburgo-Juventus, rigore ed espulsione per Gulde: decisione giusta (Di giovedì 16 marzo 2023) Episodio da MOVIOLA nel corso della fine del primo tempo di Friburgo-Juventus, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. Su una percussione centrale Gatti tira con il mancino e la palla viene rimpallata dal braccio di Gulde. L’arbitro non ravvisa nulla e viene dunque richiamato al Var: non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore e anche ammonizione visto che era un tiro in porta. Gulde era già ammonito e quindi dunque è espulsione. Dal dischetto Vlahovic rischia di sbagliare, ma alla fine in qualche modo la palla entra. Bianconeri in vantaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Episodio danel corso della fine del primo tempo di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. Su una percussione centrale Gatti tira con il mancino e la palla viene rimpallata dal braccio di. L’arbitro non ravvisa nulla e viene dunque richiamato al Var: non c’è nessun dubbio, è calcio die anche ammonizione visto che era un tiro in porta.era già ammonito e quindi dunque è. Dal dischetto Vlahovic rischia di sbagliare, ma alla fine in qualche modo la palla entra. Bianconeri in vantaggio. SportFace.

