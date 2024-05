Urbanistica e inchieste | Così aggiustavano le pratiche edilizie | erano piegati ai privati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)annullate "irritualmente" e poi "aggiustate" su richiesta dei costruttori, attraverso un "lungo iter di violazioni procedurali". Il dirigente comunale indagato, secondo le accuse, avrebbe "piegato la sua funzione" alla "pretesa degli operatori", modificando il provvedimento "secondo i desiderata" del privato. Uno spaccato che emerge dall’inchiesta della Procura di Milano condotta dalla Gdf, sfociata nel sequestro per presunti abusi edilizi del palazzo in costruzione in via Lepontina 7/9, zona Isola. Gli atti comunali sono stati messi sotto la lente dall’urbanista Maurizio Bracchi, consulente nominato dai pm Marina Petruzzella e Paolo Filippini. Il progetto prevedeva la trasformazione di un lotto di 1562 mq all’interno di un cortile, occupato da un edificio a due piani adibito a laboratori e uffici, in un edificio residenziale di sette piani, alto 21,95 ...