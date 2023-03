Juve al Collegio di Garanzia | c' è la data | il ricorso contro il - 15 si discute il 19 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Poteva fare mille cose #Gravina contro la #Juventus: a partire dal caso #Suarez che mandò in vacca con dichiarazion… - Roby_CurvaSud : RT @CalcioFinanza: Caso Juventus, il 19 aprile andrà in scena il processo sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - Vincenzo140893 : RT @CalcioFinanza: Il 19 aprile saranno discussi anche i ricorsi di Agnelli, Paratici, Arrivabane e degli altri dirigenti sanzionati per il… - BianconeraNews : Stabilita la data della discussione del ricorso della #Juventus al Collegio di Garanzia del #CONI. - Milanista_Serio : RT @CalcioFinanza: Il 19 aprile saranno discussi anche i ricorsi di Agnelli, Paratici, Arrivabane e degli altri dirigenti sanzionati per il… -

Lo ha stabilito la Presidente deldi Garanzia, Gabriella Palmieri. L'udienza si terrà a Sezioni Unite, a partire dalle ore 14.30.Per quella data infatti è stata fissata la seduta deldi garanzia del Coni che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della corte di appello Figc . Sullo stesso ...TORINO. È Il 19 aprile l'ora della verità per la Juventus sulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data " alle 14,30 " è stata fissata la seduta deldi garanzia del Coni che * In aggiornamento

Inchiesta Juventus: il 19 la data del processo davanti al Collegio di Garanzia del Coni Virgilio Sport

Ultim’ora ufficiale sul ricorso della Juventus e non solo in merito alla sentenza sulle plusvalenze. Con una nota, il Collegio di Garanzia del CONI ha reso noto la data delle udienze su, appunto, i ...Mercoledì 19 aprile, ore 14.30: l'ora della verità per la Juventus. Come riporta l'ANSA, è stata fissata per quella data la seduta del Collegio di Garanzia del Coni, che discuterà il ricorso del club ...