"Presta il fianco a Meloni". Travaglio certifica il flop della Schlein: il dettaglio sfuggito in Aula

Si parla del primo duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein a Otto e Mezzo. Marco Travaglio, nella puntata in onda su La7 mercoledì 15 marzo, smonta il discorso della neo leader del Partito democratico. Premettendo che la Schlein sta ridando vita ai dem, il giornalista afferma: "Non sono sicuro che il salario minimo sia un tema azzeccato. Ha Prestato il fianco alla Meloni, visto che nell'ultimo governo il ministro del Lavoro era un suo sostenitore". Il riferimento è ad Andrea Orlando, quello che il direttore del Fatto Quotidiano definisce il "responsabile" per aver "incagliato la proposta del Movimento 5 Stelle sul salario minimo". Insomma, per Travaglio "le troppe aspettative" nei confronti di qualcuno (in questo caso ...

