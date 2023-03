Effetto Schlein | boom del Pd nei sondaggi | è tornato al 20 per cento

(Di martedì 14 marzo 2023) Secondo l'ultimoo SWG per il TgLa7 sugli orientamenti di voto cresce ancora il Partito Democratico, che continua sull'onda positiva dell'elezione della nuova segretaria Elly. In salita anche le percentuali del M5s di...

A Tagadà si parla di Pd,e futuro del partito. Gli ospiti di Tiziana Panella, nel corso della puntata di lunedì 13 marzo, sono il senatore Francesco Boccia e l'ex fondatrice del Partito democratico Rosy Bindi ...Il dato principale dell'ultimo sondaggio Mentana è quello legato al Pd, dove l'della nuova segretaria Ellycontinua a far crescere i dem che risalgono al 19,8% (+0,8): l'ulteriore ...Il dato più rilevante è quello legato al Pd , dove per il momento l'Ellynon sembra ancora essere finito: i dem sono risaliti addirittura al 19,8% (+0,8), mettendo ulteriore distanza ...

Sondaggi, continua l’effetto Schlein per il Pd che guadagna quasi un punto Il Fatto Quotidiano

Diecimila nuovi iscritti in circa una settimana, per un partito come il Pd che vive da anni un calo vertiginoso di iscrizioni, possono sembrare un’enormità, ma in realtà non è così ...Effetto Schlein già finito Fabrizio Masia, ospite di Agorà su RaiTre, ha spiegato che mentre Fratelli d'Italia si conferma sui ...