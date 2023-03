Matteo Berrettini all’Arizona Tennis Classic | “Tornerò al massimo livello”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ci sarà ancheal via nell'”Arizona”, ricchissimo torneo Challenger 175 dotato di un montepremi di 220mila dollari di scena questa settimana sui campi in cemento del Phoenix Country Club della capitale dell’Arizona. Il 26enne romano – reduce dall’eliminazione al secondo turno ad Indian Wells per mano del giapponese Taro Daniel – ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori. Proprio a Phoenix, nel 2019,ha conquistato l’ultimo dei tre trofei Challenger vinti in carriera (San Benedetto 2017 e Bergamo 2019 gli altri due) su otto finali disputate. Nell’occasione si impose al tie-break del set decisivo sul kazako Michail Kukushkin, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata nella finale del Challenger di Irving l’anno prima. “Come ho sempre fatto mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Matteo #Berrettini giocherà il Challenger di Phoenix la prossima settimana. - MaryPayne9444 : RT @WeAreTennisITA: ?? BERRETTINI RIPARTE DA UN CHALLENGER Dopo la sconfitta contro Daniel in California, Matteo ha accettato la wild card… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Matteo Berrettini non ci sta, il duro sfogo del tennista italiano che difende così la storia d'amore con la sua Melissa Satta… - ValerioIafrate : L’intervista di Paolo Rossi a Matteo #Berrettini, su @repubblica, dovrebbe far riflettere tutti sulla velocità inse… - fanpage : Matteo Berrettini non ci sta, il duro sfogo del tennista italiano che difende così la storia d'amore con la sua Mel… -

parla dopo il flop di Indian Wells . La crisi del tennista italiano più celebre è un tema di discussione. Molti lo attaccano sui social, tirando in ballo la sua nuova compagna ...Il montepremi ed il prize money del torneo Challenger di Phoenix 2023 , evento in programma dal 13 al 19 marzo nella località statunitense. Occhi puntati su, che ha scelto l'Arizona per ripartire dopo le delusioni di Acapulco e Indian Wells, accettando una wild card. L'azzurro è la prima testa di serie e il favorito numero uno, ma non ...Il romano riparte dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Daniel ROMA - Ci sarà ancheal via nell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 dotato di un montepremi di 220mila dollari di scena questa settimana sui campi in cemento del Phoenix Country ...

Matteo Berrettini, la storia con Melissa Satta e la vittoria da ritrovare: "L’amore non è mai una colpa. Gli … la Repubblica

Il romano riparte dopo l'eliminazione a Indian Wells per mano di Daniel ROMA (ITALPRESS) - Ci sarà anche Matteo Berrettini al via nell'"Arizona Tennis Classic", ricchissimo torneo Challenger 175 ...Matteo Berrettini parla dopo il flop di Indian Wells. La crisi del tennista italiano più celebre è un tema di discussione. Molti lo attaccano sui social, tirando in ballo la sua ...