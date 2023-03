Non si ferma all’alt e nella fuga si schianta contro auto, 43enne in ospedale (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra su un’auto senza targhe: quando i carabinieri di Giugliano gli hanno imposto l’alt ha accelerato e tentato la fuga. Dopo alcuni chilometri però ha perso il controllo, e si è schiantato colpendo alcuni veicoli in sosta. Dall’abitacolo l’uomo, un 43enne di Villaricca, è uscito contuso e con la gamba fratturata. E’ stato portato in ospedale e ricoverato, con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione. Nell’utilitaria, poi sequestrata, i carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti: un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra su un’senza targhe: quando i carabinieri di Giugliano gli hanno imposto l’alt ha accelerato e tentato la. Dopo alcuni chilometri però ha perso illlo, e si èto colpendo alcuni veicoli in sosta. Dall’abitacolo l’uomo, undi Villaricca, è uscito contuso e con la gamba fratturata. E’ stato portato ine ricoverato, con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di chiavi alterate e ricettazione. Nell’utilitaria, poi sequestrata, i carabinieri hanno trovato un kit completo per i furti: un flex, piedi di porco, guanti, cacciaviti, un enorme martello, targhe anche straniere risultate provento di furto e delle radiotrasmittenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

