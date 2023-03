Siena | torture nel carcere di San Gimignano | condannati 5 agenti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il tribunale diha condannato cinquepenitenziari deldi San, con pena da 5 anni e 10 mesi fino a 6 anni e 6 mesi per, falso e minaccia aggravata. Per l'accusa sarebbero responsabili del pestaggio di un detenuto tunisino nell'ottobre 2018 in un trasferimento di cella. Il collegio si è pronunciato dopo sette ore di camera di consiglio. Il pm aveva chiesto tra 6 e 8 anni di condanna. I cinque imputati erano in aula alla lettura della sentenza, alcuni sono scoppiati in lacrime, uno ha urlato "Vergogna". Altri 10per gli stessi fatti furono in passatoin abbreviato.